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04.11.2026 16:31:00
Bayer-Aktie legt zu: Neue Zulassung für Lungenkrebsmedikament in China
Bayer bekommt für sein Lungenkrebsmedikament Sevabertinib nun auch eine Erstlinienzulassung in China.
In China existierte bereits seit Jahresbeginn eine Zulassung der Arznei als Monotherapie gegen diesen Krebs nach vorheriger systemische Therapie. In Japan und den USA gibt es seit dem Sommer Zulassungen für eine Erstlinienbehandlung.
Lungenkrebs sei weltweit noch immer die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle, sagte Bayers Pharma-Forschungsschef Christian Rommel. "Für Patienten in China mit HER2-mutiertem NSCLC, einer eigenständigen Unterform, die häufig Menschen betrifft, die nie geraucht haben, stellt diese Zulassung einen bedeutsamen Fortschritt dar."
Die Bayer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,43 Prozent auf 53,62 Euro.
DJG/rio/hab
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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