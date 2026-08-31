Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Montagvormittag

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 48,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'442 Punkten tendiert. Bei 48,93 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,68 EUR. Zuletzt wechselten 51'073 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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