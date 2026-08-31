Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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31.08.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,93 EUR.
Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 48,93 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'334 Punkten liegt. Bei 49,13 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 48,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 370'621 Bayer-Aktien den Besitzer.
Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Am 04.08.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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