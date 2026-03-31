Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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31.03.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 39,84 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 39,84 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 22'764 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 39,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,30 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'251'917 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,78 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.03.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,82 EUR gegenüber -0,34 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11.44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.73 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.05.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 12.05.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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