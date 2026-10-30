Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Freitagvormittag positiv

Das Papier von Bayer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 49,97 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'920 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 50,46 EUR. Bei 50,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 702'102 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 93,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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