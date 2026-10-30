Bayer Aktie News: Bayer springt am Nachmittag hoch

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 50,48 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'829 Punkten steht. Bei 50,54 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'193'017 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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