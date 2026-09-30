Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 49,59 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'568 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 49,60 EUR. Bei 49,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'533 Bayer-Aktien.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 48,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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