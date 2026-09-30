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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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30.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Bayer
46.67 CHF 1.49%
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Um 09:28 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 49,59 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'568 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 49,60 EUR. Bei 49,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'533 Bayer-Aktien.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 48,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3486 18.06.2027 159488263
Long 117.3114 19.03.2027 157965337
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9007 12.53 159110318
Long 10.8371 6.93 158162026
Long 24.6971 1.46 160360942
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.102 12.33 158162486
Short 8.6897 7.51 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.06 133085688
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
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03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Long 13’369.56 19.92 SPB9EU
Long 13’063.55 13.91 SU3B7U
Long 12’510.92 8.98 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Bayer 46.47 2.61% Bayer

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