Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag billiger

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 48,57 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'295 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,30 EUR ab. Mit einem Wert von 49,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 727'948 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 46,92 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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