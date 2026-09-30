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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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30.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag billiger

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag billiger

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 48,57 EUR.

Bayer
44.94 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 48,57 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'295 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,30 EUR ab. Mit einem Wert von 49,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 727'948 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 46,92 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4595 17.09.2027 160236197
Long 11.9527 18.06.2027 159488263
Long 115.6219 19.03.2027 157965337
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9028 10.80 159110318
Long 11.0116 5.12 158162026
Long 20.1082 0.80 161161469
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9142 14.51 158162486
Short 8.2583 9.58 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 133085688
Long 8 -12.50 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’646.40 01.10.2026 10:00:41
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Aktien in diesem Artikel

Bayer 44.02 -0.61% Bayer

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