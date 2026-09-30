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30.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochmittag fester

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 48,98 EUR.

Bayer
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Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 48,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'352 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 49,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,24 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 423'954 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 10,09 Prozent zulegen. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 47,37 Prozent Luft nach unten.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,51 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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