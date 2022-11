Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Bayer legte um 04:28 Uhr zu und stieg im Xetra-Handel um 0,6 Prozent auf 56,08 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 14'374 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,35 EUR an. Mit einem Wert von 55,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 923'125 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 17,52 Prozent wieder erreichen. Am 06.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11'281,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9'781,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 präsentieren. Bayer dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,76 EUR je Bayer-Aktie.

