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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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29.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 49,84 EUR.

Bayer
47.94 CHF -0.51%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 49,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'525 Punkten steht. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,61 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 50,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 661'326 Stück.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 8,19 Prozent zulegen. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 48,27 Prozent Luft nach unten.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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