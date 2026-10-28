Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Bayer

Die Bayer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 45,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'598 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,78 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 87'803 Stück.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,65 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 77,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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