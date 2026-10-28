Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 45,50 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'578 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 45,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,13 EUR. Bisher wurden heute 311'936 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,51 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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