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28.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag fester

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag fester

Die Aktie von Bayer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 50,50 EUR.

Bayer
48.00 CHF 2.36%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 50,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'450 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 50,80 EUR. Bei 50,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 205'735 Bayer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 6,77 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Abschläge von 48,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,53 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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