Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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28.09.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 50,98 EUR nach oben.
Das Papier von Bayer konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 50,98 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'546 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie legte bis auf 50,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 50,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'404'654 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 5,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,53 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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