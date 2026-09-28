Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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28.09.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 50,56 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 50,56 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'395 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,86 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 50,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 757'198 Bayer-Aktien.
Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 6,65 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,53 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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