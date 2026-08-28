Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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28.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 49,23 EUR zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 49,23 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'496 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,38 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138'801 Bayer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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