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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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28.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf grünem Terrain

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 48,77 EUR zu.

Bayer
45.79 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'520 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,38 EUR. Bei 48,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 359'656 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,56 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 89,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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