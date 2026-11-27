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27.11.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 52,68 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 52,68 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'411 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 52,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65'830 Bayer-Aktien.
Bei 57,84 EUR erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.12.2025 bei 30,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,75 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR gegenüber -0,98 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,07 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,55 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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