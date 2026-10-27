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27.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minus

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 45,51 EUR nach.

Bayer
42.02 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 45,51 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'345 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Bayer-Aktie bis auf 45,11 EUR ein. Bei 45,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59'399 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 15,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Am 04.08.2026 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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