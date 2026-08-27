Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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27.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,87 EUR ab.
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 48,87 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'324 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 48,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,05 EUR. Zuletzt wechselten 71'484 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 10,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 47,25 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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