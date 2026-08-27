Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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27.08.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 48,40 EUR abwärts.
Die Bayer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 48,40 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'242 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 48,28 EUR. Bei 49,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 479'881 Bayer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 87,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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