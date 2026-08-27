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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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27.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag in Rot

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag in Rot

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 48,95 EUR.

Bayer
45.39 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 48,95 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'355 Punkten steht. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 48,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 252'027 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Gewinne von 10,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 47,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach -0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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