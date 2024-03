Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag freundlich

Die Bayer-Aktie notierte im Xetra-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 27,78 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 18'447 Punkten steht. Die Bayer-Aktie legte bis auf 27,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'316'713 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Gewinne von 122,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit Abgaben von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,507 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 05.03.2024 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,15 Prozent zurück. Hier wurden 11'862,00 EUR gegenüber 12'000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,18 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch

