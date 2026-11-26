Das Papier von Bayer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 51,72 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'149 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 51,90 EUR. Bei 51,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 134'764 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 57,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 11,83 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 30,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 41,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 10.05 Mrd. EUR gegenüber 9.66 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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