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26.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 53,22 EUR zu.
Um 16:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 53,22 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'242 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'048'957 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 57,84 EUR markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.12.2025 auf bis zu 30,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Am 03.11.2026 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Bayer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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