Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 52,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'166 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 52,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 595'825 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 57,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 10,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,16 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 42,22 Prozent sinken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 03.11.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,07 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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