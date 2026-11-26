|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 52,20 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 52,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'166 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 52,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 595'825 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 57,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 10,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,16 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 42,22 Prozent sinken.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 03.11.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,07 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer sichert sich Rechte an einem chinesischen Antikörper-Kandidaten gegen Krebs - Aktie im Minus
Bayer-Aktie gibt ab: Herz- und Nierenmedikament Kerendia wird in Deutschland vom Markt genommen
Bayer-Aktie gibt Gewinne wieder ab: Richter billigt Glyphosat-Sammelvergleich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
17:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.