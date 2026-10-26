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26.10.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Mittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 45,23 EUR zu.
Das Papier von Bayer konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 45,23 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'376 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 45,53 EUR. Bei 44,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 538'644 Stück gehandelt.
Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 19,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 43,00 Prozent sinken.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,51 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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