Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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26.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag freundlich
Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 49,57 EUR nach oben.
Um 09:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 49,57 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'249 Punkten notiert. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 49,81 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 82'633 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 47,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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