Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Nachmittag zu

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 49,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'396 Punkten notiert. Bei 49,93 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 799'519 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 8,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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