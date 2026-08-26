Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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26.08.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag fester
Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 49,52 EUR zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 49,52 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'315 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie legte bis auf 49,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,51 EUR. Bisher wurden heute 367'542 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,94 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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