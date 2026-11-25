Um 09:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 51,64 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'041 Punkten steht. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,56 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109'408 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 10,72 Prozent niedriger. Bei 29,60 EUR fiel das Papier am 25.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 42,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,69 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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