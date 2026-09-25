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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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25.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gesucht

Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 49,47 EUR.

Bayer
46.90 CHF 0.27%
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Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 49,47 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'420 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 49,49 EUR. Bei 49,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 61'987 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
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