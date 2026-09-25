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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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25.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag gesucht

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag gesucht

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,91 EUR nach oben.

Bayer
46.90 CHF 0.27%
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Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 49,91 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'468 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 50,32 EUR zu. Bei 49,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 633'486 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,53 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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