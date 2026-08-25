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25.08.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag fester

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 48,81 EUR.

Bayer
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 48,81 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'297 Punkten notiert. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 48,92 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,60 EUR. Zuletzt wechselten 606'610 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 9,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Am 04.08.2026 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.87 Mrd. EUR gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3089 5.23 158525076
Long 14.6913 3.84 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 8.593 8.14 158150276
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