Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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25.08.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'330 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,84 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,60 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324'971 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 89,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,50 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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