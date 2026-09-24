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24.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagnachmittag

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 49,83 EUR.

Bayer
46.77 CHF -0.18%
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Das Papier von Bayer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 49,83 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'369 Punkten tendiert. Bei 49,95 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 763'184 Stück gehandelt.

Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 93,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,53 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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