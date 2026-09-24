Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 49,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'293 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 48,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 451'406 Stück.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Gewinne von 9,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 47,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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