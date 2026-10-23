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23.10.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,08 EUR ab.
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,08 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'272 Punkten steht. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,93 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21'743 Bayer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 18,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach -0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 5,59 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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