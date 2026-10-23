Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag leichter

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 43,52 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'085 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 43,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 445'577 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 23,90 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Bayer die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 5,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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