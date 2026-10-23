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23.10.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 44,05 EUR ab.

Bayer
40.00 CHF -1.84%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,05 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'176 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,85 EUR ab. Bei 44,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 154'499 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 18,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,48 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 5,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 407.9081 19.03.2027 157965337
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.4426 14.33 157976420
Long 11.0245 7.57 160236816
Long 23.9946 2.68 161756871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.3672 13.38 160632551
Short 8.8676 6.14 160632550
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