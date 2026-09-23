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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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23.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 49,81 EUR.

Bayer
46.85 CHF 1.73%
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Das Papier von Bayer konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 49,81 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'463 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,90 EUR. Bei 49,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 601'156 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 8,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 93,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,53 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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