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23.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit Kursverlusten

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 49,42 EUR nach.

Bayer
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Um 12:28 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,42 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'465 Punkten realisiert. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 278'528 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 8,35 Prozent niedriger. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 91,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 09.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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