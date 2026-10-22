Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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22.10.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 43,90 EUR ab.
Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 43,90 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'418 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 43,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,30 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 83'290 Aktien.
Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 18,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 41,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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