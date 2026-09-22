Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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22.09.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Bayer zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 49,03 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Mit einem Kurs von 49,03 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'538 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 49,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 48,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33'523 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 47,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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