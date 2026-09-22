Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 49,33 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'636 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 49,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 598'851 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,74 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2026. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Grünenthal übernimmt Stivarga-Rechte von Bayer - Aktie im Plus

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia