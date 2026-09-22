Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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22.09.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 49,26 EUR zu.
Das Papier von Bayer legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 49,26 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'737 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 291'667 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 8,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 07.11.2025. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 47,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Bayer die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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