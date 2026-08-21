Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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21.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 48,12 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 48,12 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'986 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 48,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,50 EUR. Bisher wurden heute 55'667 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 10,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Am 04.08.2026 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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