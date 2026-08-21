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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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21.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 47,55 EUR.

Bayer
44.50 CHF -0.91%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 47,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'039 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 47,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 496'553 Bayer-Aktien.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 13,40 Prozent Luft nach oben. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 84,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,50 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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