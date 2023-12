Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Mittwochmittag vor

Um 12:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der Xetra-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 32,71 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 16'734 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie legte bis auf 32,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 32,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'820'597 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,22 EUR am 29.11.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 7,61 Prozent wieder erreichen.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -8,32 Prozent auf 10'342,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11'281,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Kurssturz als Einstiegschance

ZKB verzichtet weiter auf Rückstellungen

Boeing rechnet mit weiter wachsender Flugzeugnachfrage